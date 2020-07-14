新加坡第二季經濟成長率較前一季減少41.2%，較去年同期減少12.6%，雙雙劣於市場預期，根據新加坡貿易工業部(MIT)周二公布的資料顯示，第二季已經進入技術性的衰退，主要是因新冠肺炎流行而實施的封鎖措施，嚴重打擊了貿易導向的經濟體。

此前路透調查星國第二季GDP為季減37.4%，對年率的預測為年減10.5%。而彭博對經濟學家的調查預估值為年減11.3%。

新加坡貿易工業部表示，第二季經濟成長率的暴跌，主要原因為4月7日至6月1日新加坡實施阻隔措施，以減緩新冠肺炎的蔓延，以及因全球經濟低迷導致外部需求疲軟。

貿工部對全年的經濟成長預測為萎縮7~4%，此將是新加坡自1965年獨立建國以來最糟的經濟表現。而星國甫於上周五舉行選舉，獲勝的總理李顯龍表示，執政黨得票率不如預期。此數據也為新政府帶來壓力，預計防疫和振興經濟將成為政府最急迫的工作。

(時報資訊)