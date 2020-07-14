周一特斯拉股價劇烈震盪，盤中一度飆升逾16%，再創新高價1,794.99美元，惟午後由升轉跌，終場下挫3.08%，收在1,497.06美元，市值回落至2770億美元。

在第二季可望實現獲利，以及納入標普500指數成分股機會持續升高的題材帶動下，特斯拉近兩周股價表現銳不可擋，繼7月初市值超越日本豐田汽車、成為全球身價最高的汽車製造商後，周一早盤股價再創盤中新高，帶動市值升至3210億美元，擠下寶僑（Procter & Gamble,P&G）晉升全美市值第十大企業。

今年來特斯拉股價已上漲逾200%。其第二季交車數約達90,650輛，遠超出市場預期的72,000輛，受此激勵，僅7月以來特斯拉股價已上漲約38%。投資人普遍預期特斯拉在7月22日公布第二季財報時，將連續4個季度實現GAAP獲利，意即該公司可能獲選納入標普500指數成分股。

(時報資訊)