7月台指期今日開盤下跌57點，為12147點，金融期及電子期齊開低。

永豐期貨表示，台指期周一上漲209點至12204點。價差方面，台指期逆價差縮至-7.56點，電子期逆價差縮至-0.51點，金融期轉為正價差2.6點。

現貨部分，三大法人買超68.87億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2602口至13488口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5272口至33999口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7897口，使留倉部位轉為淨空單-5490口。

永豐期貨表示，台積電周四即將召開法說會，消息傳出台積電申請出貨華為，周一續創新高價，並帶動相關供應鏈走揚。

美國那指近日再創新高，台積電又傳利多，台幣呈升值走勢，配合此波資金行情，台股有機會再創高，雖技術面正乖離過大，短線恐過熱，不過整體多頭格局未變，隨著各家營收陸續公布，投資人可留意表現績優個股待指數拉回時做布局。

(時報資訊)