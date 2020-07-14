首批振興三倍券將於7月15日開始領取，兩大超商統一超(2912)7-ELEVEN及全家(5903)便利商店分別祭出持振興券加碼送及領取振興券優惠，搶搭振興三倍券龐大消費商機。

振興三倍券預購強強滾，首批振興三倍券將於7月15日起陸續到店，民眾將可在便利商店正式領取，領取流程與加碼優惠眾所矚目，儼然已成為全民參與的全台最大購物節，統一超7-ELEVEN及全家便利商店針對振興三倍券也提供多項加碼優惠措施。

為提供選擇「全家」領取的民眾便利兌換方式，全家便利商店自7月15日至7月31日每日上午9點至晚間10點止，將提供FamiPort、會員APP兩種方式供民眾兌換，並皆只需四個步驟即可領取完成。

全家表示，此次規劃「雙管道、四步驟」領券流程，民眾可自由選擇使用FamiPort或全家會員APP進行領取，且皆只需四步驟即可完成；全家也陸續規劃滿額優惠三重送活動，不論使用實體券、虛擬券或現金，消費滿200元即可獲得台鐵吉祥票卡(可兌換霜淇淋、大杯冰金萱鮮橙青茶、大杯冰美式及FamilyMartCollection鹼性離子水共4種商品其中隨機一款商品)，同時還有大戶屋冰淇淋優惠券、指定箱購商品送購物金等優惠，另外還有多種非現金支付優惠。

為歡慶全球7-ELEVEN達71100間門市重要里程碑，7-ELEVEN也推出振興消費、加倍奉還，7月15日上午9點起至8月14日止，7-ELEVEN針對紙本振興三倍券規劃5大振興加碼回饋方案，包括：「振興三倍券3000變4000」、「200/500面額2倍用」、「限定商品優惠」、「行動隨時取優惠」和「集團關係企業優惠商品」，放大振興三倍券使用效益。

統一超7-ELEVEN表示，2019年全球平均每3.5小時就有一間7-ELEVEN門市開幕，2020年全球第71100店於韓國首爾開幕，近期更計劃進軍印度與柬埔寨，為歡慶全球7-ELEVEN達71,100店，7-ELEVEN將感謝消費者的心意化為實際行動，繼連續四天「7-ELEVENDAY」主題活動後，針對緊接著上路的振興三倍券，規劃5大加碼回饋方案：且民眾到7-ELEVEN領取振興三倍券，只需要5步驟，7月15日至7月31日止，期間每日早上9點至晚上10點，到原預購門市的ibon機台首頁點選「振興三倍券專區」，插健保卡或輸入身分證字號後4碼及領取序號，確認資料後，持ibon小白單到櫃台領取振興三倍券並核對證件即可。

此外，7-ELEVEN亦於7月17日起至7月21日止推出「晚鳥優惠」，活動期間取券當下當筆即可享咖啡優惠三擇一：「CITYCAFE大杯拿鐵第二件半價」、「CITY CAFE特大美式買一送一」或「CITYPRIMA精品美式買一送一」，並加碼送星巴克黑咖啡系列好友分享券等，兌換時間為7月17日起至7月23日止。

(時報資訊)