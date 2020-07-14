網友留言。（摘自批踢踢網頁）

立法院14日臨時會進行監察院長被提名人陳菊資格審查，國民黨和民進黨兩黨立委爆發嚴重衝突，過程中藍委費鴻泰在推擠中濺血，血流如注。不過，費鴻泰的流血，竟讓網友腦洞大開成，大讚費鴻泰「為了陳菊獻出第一滴血，阿斯」、「浪漫突進」的言情小說情節。

立法院今（14）日將審查監察院長被提名人陳菊人事案，民進黨立委徹夜守議場，國民黨立委清晨4點也到議場外圍，「內外夾攻」要堵陳菊進入立院，目前議場外一團亂，藍綠立委互相推擠，議場大門口發生玻璃碎裂狀況，費鴻泰更在推擠中受傷流血，血流如注。陳菊最終在多重警力戒護下，進入立法院區。

不過，有網友看到費鴻泰濺血，竟歪樓成言情小說情節，「為了陳菊濺血>////<」、「為了陳菊獻出第一滴血，阿斯」、「浪漫突進」，還有網友趁亂對前立委黃國昌告白，「有種提國昌老師當院長啦」，但也有網友認為，「有流血了！KMT 終於有點像樣的演出了」、「KMT開始學會以前DPP在野時期的技能了」、「有進步了」！

(中時電子報)