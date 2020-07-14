今年國旅大爆發，許多民眾被悶壞紛紛報復性出遊，但有網友分享，出去玩最怕遇到「公主」，行程都討論好，才說想換地點，奧客行為讓人超無言，為省麻煩直接退款給那位朋友，竟遭刪好友，讓原PO直呼，當這次旅行看清一個人。

網友在Dcard上發文分享，暑假約了班上3位朋友一起去墾丁玩，大家討論沒問題後，交通、住宿和餐廳都找好，也都刷卡下訂了，卻有位公主突然說，「其實比較想去澎湖玩」並要大家把行程都改掉，甚至直言，訂好的飯店和客運，退掉就好啦！

超公主的回答，讓同行其他三人大傻眼，同時也擔心她出爾反爾的個性，恐在出去玩時引發分歧，因此原PO便將錢退給那位公主病朋友，並照原計畫去墾丁玩，但針對這種突然要改行程的行為大嘆「根本奧客，不對在學校是奧同學。」

原PO直呼，找旅伴絕對不要找這種的，如果已經約好，但還沒出發，也要勇敢拒絕。不然旅途上真的只會氣死自己。不對！可能還沒出發就先被氣到了。後來，原PO更新貼文說，臉書和IG都被刪好友了，只能當「這次旅行看清一個人，省的以後麻煩」。

貼文引發網友熱議，「真的不要跟小公主出去玩.....行程車票都我在弄，要小公主另外訂個票也說不敢訂不會訂」、「這種公主出門會說熱，要有冷氣，不曬太陽，但想去海邊」、「好險出遊前她就發作了 不然旅途中發作又不能把她丟進海裡很崩潰」。

(中時電子報)