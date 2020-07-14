美國新冠肺炎疫情再度升溫，美股高檔回落，台股14日開低在12,202.89點，惟護國神山台積電（2330）股價依舊堅挺在盤上，使台股加權指數回檔有限。

受到加州下令要求州內餐館酒吧再次關閉、聯準會官員稱緊急借貸機制將在經濟回穩時撤回影響，獲利了結賣壓，衝擊近來飆高的科技巨擘，特斯拉從原本大漲的走勢翻黑下挫最受矚目，那斯達克指數13日終場以下跌超過2％作收。

道瓊工業平均指數7月13日上漲0.04％（10.5點）、收26,085.80點。那斯達克指數下挫2.13％（226.6點）、收10,390.84點。費城半導體指數下跌1.72％（35.64點）、收2,034.14點。

第一金投顧指出，目前台股技術面雖然站回五日線，但短線上仍屬於休息階段，多頭格局仍未變，操作上可逢拉回進行布局，待大盤上攻站穩12,249點，再積極操作。

第一金投顧指出，盤面焦點仍在半導體族群（特別是IC設計）、Mini LED概念股、台積電供應鏈概念股、光通訊族群，可留意拉回布局的機會。

(工商 )