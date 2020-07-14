美國疫情再陷惡化，特別以「陽光地帶」的南部州最為嚴峻，不僅佛羅里達州創下全美各州單日新增確診最多的15,299起紀錄後，加州13日也傳出單日新增8,358起確診、23死，讓加州州長紐森當日再次對該州祭出室內活動限制令，餐廳、酒吧、博物館、電影院以及健身房等室內活動必須關閉，立即生效。

綜合美國有線電視新聞網與《國會山莊》報報導，加州公共衛生署13日表示，除了新增8千多起確診之外，過去兩周以來加州因新冠肺炎住院的比例也大增28%；目前全加州新冠肺炎病患總確診數已來到329,162起，並造成7,040人死亡。

報導指出，在加州58個郡中，其中30個郡已列入州政府的監視名單，包括洛杉磯郡、橘郡、沙加緬度郡等，都必須關閉如健身房、教堂、個人看護、美髮廳以及部分非必要的辦公室等室內活動。餐廳仍允許戶外用餐與外帶。

紐森（Gavin Newsom）表示，我們正看到病毒正加速傳播，「這就是讓所有州政府成員清楚認知到，為何新冠病毒不會太快離開」。他指出，這次禁止室內活動的規定比較像是先前「居家隔離」令的微調版本，也有提出許多允許例外的情況，預計新規定須實行3周。

此外，舊金山與聖地亞哥也宣布下個月起的新學期，所有學校都採線上教學，直到公衛條件許可時才會回復面對面授課。

(中時電子報)