美軍兩棲攻擊艦「好人理查」號大火

美軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）火勢持續延燒超過27小時，艦上溫度達華氏1000˚F（近538℃），周一似乎仍沒有減緩的跡象。而這令官員擔心，這艘少數能充當迷你航母的攻擊艦可能沒救了。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與美國廣播公司新聞（ABC News）14日報導，第3遠征打擊群司令索貝克（Philip Sobeck）周一說，美國海軍正在盡全力救援。不過，艦上12日起火，歷經超過1天的延燒後，「好人理查」號的桅杆已倒塌，船殼從頭到尾都有燒損的痕跡。

美國海軍官員說，要控制住火勢可能需要好幾天。無論是周一的照片或錄影都顯示，艦上冒出的滾滾濃煙直竄聖地牙哥晴朗的天空。而部份地方官員因擔心附近空氣品質受影響，力勸民眾待在屋內。

「好人理查」號是以富蘭克林（Benjamin Franklin）的法文筆名「Bon Homme Richard（好人理查）」命名，經過改裝後，成為美國海軍中少數能起降F-35戰機的兩棲攻擊艦。

美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查」號

兩棲攻擊艦「好人理查」號大火

(中時電子報)