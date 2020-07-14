隨著台股近期創下30年來新高紀錄，逐步逼近歷史高點12682點，市場主力也把目光擺回電子股等成長類股，先前高漲的生技股回檔壓力沉重，有著「天國一輝」的4大生技股14日開盤表現慘淡，合一、中天開盤跌停鎖死。

受到美國科技公司所在地加州宣布擴大封鎖室內經濟活動影響，道指平盤震盪小漲10點，標普500指數與那指收黑，台股周二(14日)以12202點開出，早盤小跌近20點，失守12200點關卡，台積電股價盤中一度來到新高357.5元，隨後漲幅收斂，上漲1.5元或0.42%、暫報356元。

合一、中天2檔股票，因短期漲幅過大，分別被上市、櫃交易制度予警示，因此交投都需預先繳交款券，中天約每20分鐘交易一次，合一約每5分鐘交易乙次。

截至上午9點20分，合一股仍高掛跌停，報328.5元，成交總量494張。中天報117元，目前成交總量350張，也高掛跌停板。杏國同樣跌停，報111.5元，杏輝也在開盤20分鐘後亮起跌停板，報54元。

(中時電子報)