紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）上週末因為脖子有些僵硬，臨時缺席隊內賽，如今3天過去，賈吉卻始終未能歸隊，也令外界開始擔憂他的傷勢情況，對此，洋基總教練布恩（AaronBoone）表示，賈吉將會進行打擊練習，增加他的活動範圍。

洋基近日又出現一波傷兵潮，先是田中將大被強襲球爆頭，主力勒梅休（DJLeMahieu）、塞沙（Luis Cessa）以及終結者查普曼（Aroldis Chapman）相繼染疫，上週末賈吉也因為脖子痠痛，臨時缺席隊內賽，雖然布恩當時受訪時表示，這不算什麼大問題，希望賈吉隔天就能出賽，豈料3天過去，賈吉始終沒有參加隊內賽。

雖然連續缺席3天隊內賽，但布恩今（14日）受訪被問到賈吉近況時，他稱自己的子弟兵正在打擊籠做一些揮棒，讓僵硬的頸部能有更大的活動範圍，他說：「今天對賈吉來說又是新進展，他的活動範圍更大了，當他轉向側面時，疼痛感已經減去不少，我認為他好多了。」

賈吉2018、2019年賽季都受到傷勢影響無法全勤出賽，今年春訓更是因為肋骨骨折缺席所有熱身賽，好不容易在夏訓時傷癒歸隊，但如今又因為脖子痠痛缺席隊內賽，雖然如此，但布恩卻不認為賈吉是一個容易受傷的球員，並且對他的工作態度以及如何照顧自己的身體感到欽佩。

布恩說：「對於他做的所有工作以及確保自己能夠上場所做的努力，我感到非常滿意，他了解到事情的重要性，時間會證明一切，但我確實覺得這足以證明他是個堅強的人。我確實有這種感覺。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)