警方提醒，家長若要出門切勿將兒童獨自留在家中，以免發生憾事。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一對在夜市擺攤的夫妻，收攤返家時發現家門遭上暗鎖，單獨留在家中的孩子也沒接電話，深怕孩子發生不測，急忙報案請求協助，警察局第六分局協和派出所接獲報案，警消破門後發現孩子只是睡著並無大礙，才讓父母卸下心中大石。警方提醒，父母將兒童獨留家中而發生事故的新聞屢見不鮮，若要出門勿將兒童獨自留在家中，以免發生憾事。

日前凌晨4時許，協和派出所警員曾盈甄、賴建誌接獲1對何姓夫妻報案，稱其家門遭上暗鎖無法進入，警方抵達45歲何姓屋主位於工業區一路上的家後，何男表示，夜市收攤返家時發現無法使用鑰匙打開家門，家中念國中的孩子也沒接電話，深怕孩子遭遇不測，心情非常焦急，無法等待鎖匠前來，立即請求警消幫忙破門。

警消向何男再三確認後，使用工具破門而入，經歷約5分鐘左右將大門破壞，進入家中搜尋孩子的身影，幸好孩子只是在房內睡覺，安全無虞，才讓急得像熱鍋上的螞蟻的何姓夫妻鬆了一口氣。

何姓夫妻說，「門壞了再修就好，孩子的生命安全最重要！」好在只是虛驚一場，非常感謝警消的幫助。

警方提醒民眾，父母將兒童獨留家中而發生事故的新聞屢見不鮮，若要出門切勿將兒童獨自留在家中，以免發生憾事。若為青少年時期的孩子也應多關心其在家中之狀況，適時的關心也能避免許多不必要的問題產生。

(中時 )