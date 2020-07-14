大屯山先前已證實是活火山，具有心跳、呼吸、週期性地震，中研院地科所學者林正洪團隊今年更首次發現大屯山具有「火山通道」，由大屯山氣體釋放形成，位在大屯山群大油坑和擎天崗之間，將來大屯火山噴發，這條火山通道最有可能成為噴發點，噴出岩漿並流往地勢低的金山。

《自由時報》報導，林正洪說，大屯火山的「火山通道」位於大屯山群大油坑和擎天崗之間，高度2公里、直徑約500公尺，是透過歷年1000多個地震圖發現，並解釋火山通道不是真的有個洞，而是岩漿及熱液高溫作用下產生的二氧化碳、硫化物、水蒸氣等氣體，在地層的破碎帶形成通道，為岩漿噴發開路。

林正洪說，由於地震震央都集中在火山通道上，故大膽推測萬一火山噴發，岩漿竄上地表，火山通道有很大機率成為噴發點，且岩漿噴發後會往地勢低的地方流到金山，因此金山方向的地區要注意。但他強調實際影響還是要看火山噴發規模和方向判斷。提醒陽明山、天母、北投等位處火山活動山腳下的民眾提高警覺。

(中時電子報)