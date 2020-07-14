自行車在歐美國家熱銷，亞系外資在最新出爐的報告中，同步調高巨大(9921)及美利達(9914)目標價至340、260元，帶動巨大今（14）日開盤股價續飆到333元、大漲了15元；美利達開盤最高飆到267.50元、大漲12.5元！

不過，正因為自行車族群近期股價漲幅太大、擔心市場過熱，股價已創5年新高的巨大、股價創歷史新高的桂盟（5306）、以及愛地雅（8933），全都被列為警示股；桂盟今日開盤、股價隨即漲高拉回整理，目前跌幅超過4.7％。

亞系外資將巨大目標價由230元調高至340元，重申「買進」評等；至於美利達目標價由193元調高至260元，重申「買進」評等。

亞系外資表示，巨大今年第2季度銷量優於預期、電動自行車出貨量增加、較高毛利率提升，反映對新冠疫情後的電動自行車銷量的樂觀預期，調高巨大2020~2022年每股盈餘估，幅度21~35％，以反映今年第二季度銷量優於預期。

美利達第2季銷售表現優於預期、股權投資收入增加、電動自行車出貨量增加，亞系外資調高美利達2020~22年的獲利預估，幅度11~21％，目標價調高至260元。

(工商 )