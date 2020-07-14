藍營佔領議場高呼「拒酬庸 撤提名」 吳斯懷坐輪椅參戰 09:442020/07/14 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委吳斯懷(吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委持續佔領議場(吳家豪攝) 立法院原訂今日上午9點舉行臨時會討論監察院長陳菊等人事案，因國民黨不滿人事名單，於今日上午7點突襲並佔領立院議場，連剛開完刀的國民黨立委吳斯懷都坐著輪椅進場參戰。現場10多位藍委高呼口號「拒酬庸、撤提名」。截至9點半為止，仍未開始進行會議。 (中時 ) #輪椅 #吳斯懷 #國民黨 #議場 #今日 也許您會感興趣 政治熱門新聞 梁文音離婚 王浩宇開酸！網：你戰場開太多了… - 政治 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 直播》圍堵陳菊 費鴻泰掛彩血流如注！藍委佔領主席台 - 政治 高雄跑行程聽到年輕人評韓這句？謝龍介喊7字 - 政治 議場玻璃誰敲破的 陳柏惟找到凶手笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。