國民黨立委持續佔領議場(吳家豪攝)

立法院原訂今日上午9點舉行臨時會討論監察院長陳菊等人事案，因國民黨不滿人事名單，於今日上午7點突襲並佔領立院議場，連剛開完刀的國民黨立委吳斯懷都坐著輪椅進場參戰。現場10多位藍委高呼口號「拒酬庸、撤提名」。截至9點半為止，仍未開始進行會議。

(中時 )