葉毓蘭臉書。（摘自葉毓蘭臉書）

立法院今（14）日將審查監察院長被提名人陳菊人事案，民進黨立委徹夜守議場，國民黨立委清晨4點也到議場外圍，「內外夾攻」要堵陳菊進入立院。此時，國民黨立委葉毓蘭邀同黨的林思銘與新黨台北市議員侯漢廷一同獻聲，改編知名歌手周杰倫的「菊花台」，諷刺監察院長提名人陳菊是「菊花滿地爽」。

對於監察院長被提名人陳菊人事案，葉毓蘭昨在臉書發文直言，「再難堪也要大菊為重」、「連中立都不用假裝」、「正義被埋葬」、「監院成東廠」、「坐過牢就可以為非作歹」、「這個社會還有是非嗎」，更附上和林思銘和侯漢廷的合唱mv，表達對這樁人事案的不滿。

改編後的「菊花台」的mv，第一段歌詞由侯漢廷似乎帶著「捲舌」的音唱著「妳的臉龐，得意中帶爽，貪婪的手彎彎勾住英皇，派系猖狂，箝制住了黨，誰說坐過牢就能如此囂張」。

接著的歌詞為林思銘唱，「獵雷被彈，氣爆重傷亡，妳任內的弊案五十幾樁，蔡仍大方，讓妳接院長，民主飄散醜陋模樣」。

最高潮的副歌部分當然由葉毓蘭獻唱，「菊花開滿地爽，妳的笑容已難藏，監院妳來掌，全弊案靜靜躺，國家亂上位盲，貪汙腐敗仍不斷，徒留著負債讓全民來扛。」

(中時電子報)