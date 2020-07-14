台積電ADR再創新高價，台積電(2330)開高0.5元為355元再創新高，最高攻上357.5元新高價，市值9.27兆元也再創歷史新高。

台積電ADR周一收65.07美元，上漲1.22美元或1.91%，折合台幣每股約385元。台積電周一收最高為354.5元，漲1.72%，再創歷史新高價。外資13日續買超台積電4861張，已經連續10個交易日買超累計11萬6559張。

在台積電16日法說會前，美系外資在新出爐的報告表示，看好台積電將受惠聯發科、超微(AMD)等客戶訂單提升，支撐先進製程產能利用率，台積電將繼續在5G升級循環中，取得優勢地位，重申台積電「買進」評等，並列入在「強烈買進」名單中，目標價上看415元。

台積電日前公布6月營收為1208.78億元，月增28.8%，刷新單月業績歷史新高；第2季營收3106.99億元，達成原訂3030億元到3120億元目標，較第1季微增0.03%。

法人預期，在5G與高效能運算需求持續強勁下，台積電7奈米訂單滿載，5奈米出貨也將放量，下半年業績將持續逐季穩增，全年營收應可達成台積電原訂的成長14%到19%目標，並續創歷史新高。

台積電下半年營運優於原本預期，外資自6月一開始即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電29萬1095張。

(時報資訊)