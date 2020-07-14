分析師表示，蘋果公司或許已向三星顯示器（Samsung Display）支付約9.5億美元，因OLED面板採購量不足以達到合約規定的最低金額而付出巨額罰款。

蘋果與許多iPhone供應商訂有產品與服務的最低採購協議，如果因需求不如預期而調整訂單，代表蘋果可能未能實現零件採購目標，就必須為此支付罰金。

根據TheElec在7月初的報導，顯示器供應鏈顧問公司（Display Supply Chain Consultants,DSCC）分析師點出三星電子第二季初估財報的一個重點，即三星顯示器來自蘋果的一次性支付項目。

三星電子第二季初估營收年減7%，為52兆韓元，但營業利益初估年增23%，為8.1兆韓元，遠超出市場預期的約6.5兆韓元。報導曾指出是蘋果的一次性付款提高了三星的營業利益，但具體金額不明。最初的報導指出蘋果因OLED面板採購量未達合約要求，向三星支付約9000億韓元（約7.5億美元）。

而根據DSCC的消息來源，蘋果因此付出的金額遠超過這個數字，據悉接近9.5億美元，事實上蘋果支付的這筆罰款被認為是三星旗下顯示器事業本業由虧轉盈的關鍵。

蘋果未達採購目標的原因不明，但最有可能與新冠肺炎疫情有關，這場大流行病對蘋果供應鏈裡絕大多數的合作廠商，以及蘋果產品的需求造成影響。Gartner在6月時出具報告指出，第一季iPhone出貨量較去年同期減少8.2%。這並非蘋果第一次因未達採購目標向三星支付違約金，2019年三星被認為也因為類似的原因向蘋果收取了約6.83億美元。

(時報資訊)