軟體銀行傳出將出售手中部分或全部的安謀持股，該日本財團在2016年以320億美元高價買下該英國晶片設計公司。另外軟銀也傳出可能安排讓安謀獨立上市。

據知情人士表示，高盛集團目前正就該評估提供諮詢意見。目前不清楚金融或工業集團對安謀有多少興趣，軟銀最後也可能採取無任何作為。

軟銀先前曾表示，可能安排在未來某一時間讓安謀IPO上市。而軟銀目前籌集資金的需求越來越急迫，軟銀亦在近日表示，將出售資產，預計籌集410美元資金，以支撐其投資組合，或是回購目前處於低檔的自家股票。

除了手中的安謀股票，軟銀也將出售手中T-Mobile約200億美元的持股，軟銀也是阿里巴巴的大股東，手中資產可謂相當龐大。

另外，安謀為全球大部分的智慧型手機之處理器提供設計基礎。而蘋果iPhone自2006年開始從安謀獲取技術授權，蘋果目前A系列處理器皆獲得ARM架構技術授權，而蘋果近期確認其Mac電腦將離開英特爾轉到自家開發的Apple Silicon處理器，後者也將基於ARM技術。蘋果早於2010年傳出對收購安謀顯露興趣，市場人士分析，在蘋果Mac電腦改用自家發展的處理器後，也許更增加收購安謀股分的興趣。

(時報資訊)