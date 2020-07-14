疫情惡化，周一國際原油期貨回跌1.2%；美國確診病例在上周末激增，根據世界衛生組織WHO近期報告指出，針對新冠肺炎新增確診病患逾23萬例，不過專家預測第二波疫情對原油需求的影響比起今年3、4月份時是更加溫和的，主要原因是限制性措施僅在特定地區實施；第一波疫情對原油需求衝擊最大是發生在今年4月，全球的需求量下滑到2600萬桶/日，第二波疫情導致需求下滑預計將在9月份達到最大，約來到1800萬桶/日。

此外，日前美國宣布制裁中國新疆官員一事，中國祭出了最新回應，將對美國國會行政部門實施相應制裁，疫情與中美關係的惡化，引發賣壓持續出籠，其中美國原油跌幅1.1%，倫敦原油跌幅1.2%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.45美元，報每桶40.10美元；8月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.22美元；8月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.27美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.52美元，報每桶42.72美元。(商品行情網)

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