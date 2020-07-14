周一芝加哥穀物期貨多收黑，其中玉米期貨跌逾 2％，且接近兩周低點，因美國中西部天氣預報指出，天氣改善對本月作物的關鍵生長期溫和，增加了大豐收的預期，天氣的前景也壓低了大豆期貨，小麥追隨了疲軟的趨勢收黑。

美國農業部將美國69％的玉米作物評為良好至優良狀態，比一周前下降了2%，分析師平均預期降幅為1%；美國農業部將68％的大豆收成優良，低於上周的71％，儘管中國上周訂購了136.5萬噸美國玉米，這是有記錄以來的第二大單日購買量，但與中國的貿易緊張局勢也加劇了看空情緒。

終場7月大豆期貨跌15美分，報876.5美分，7月小麥跌11美分，報524.75美分，7月玉米跌6.5美分，報334美分，7月稻米漲0.02美元，報16.18美元，7月黃豆油跌0.14美分，報27.97美分，7月黃豆粉跌7.70美元，報283.10美元。

(時報資訊)