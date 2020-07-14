少女與父爭吵後反鎖房間 深夜自14樓頂墜落身亡 09:462020/07/14 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19歲少女13日晚間11時許被發現墜落於新北市五股區住家大樓旁。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 19歲少女13日晚間11時許被發現墜落於新北市五股區住家大樓旁，警消獲報抵達時女子已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，警方初步排除他殺，女子墜樓前疑似有與父親發生過爭吵，詳細墜樓原因待進一步釐清。 據悉，少女住該大樓13樓，13日晚間有與父親發生口角，隨後將自己一人關於房間內，11時許獨自一人走上14樓頂，隨即就被發現墜落於大樓旁花圃內，當場失去生命跡象。警方指出，大樓樓頂無打鬥跡象，確切死因待進一步釐清。 (中時 ) #大樓 #樓頂 #父親 #少女 #警方 也許您會感興趣 社會熱門新聞 億元救子1／名設計師兒車禍「頭蓋骨都不見了」 旅平險意外險都拒賠 - 社會 計程車活春宮男主角下場出爐！上市公司突換CFO 罕見沒說原因 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 她下注「15年前夢到的號碼」 爽中2千萬大獎提前退休 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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