19歲少女13日晚間11時許被發現墜落於新北市五股區住家大樓旁，警消獲報抵達時女子已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，警方初步排除他殺，女子墜樓前疑似有與父親發生過爭吵，詳細墜樓原因待進一步釐清。

據悉，少女住該大樓13樓，13日晚間有與父親發生口角，隨後將自己一人關於房間內，11時許獨自一人走上14樓頂，隨即就被發現墜落於大樓旁花圃內，當場失去生命跡象。警方指出，大樓樓頂無打鬥跡象，確切死因待進一步釐清。

(中時 )