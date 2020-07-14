立法院今天將審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠一早就爆發推擠衝突，相對於國民黨團強力杯葛議事進行，民眾黨團總召賴香伶率隊前往總統府前高喊「啟動修憲，廢考監、撤提名」，並遞交建言書。賴香伶強調，希望蔡英文總統可以傾聽到社會對於這份名單的不信任，撤回考監委提名，盡快落實廢考監兩院的主張。
賴香伶表示，民眾黨團主張修憲廢除考監兩院，朝野因為對考監委名單看法有所差異，造成對立的裂縫越來越大，希望總統可以傾聽朝野與人民對於這份名單的不信任，撤回考監提名。
賴香伶強調，民眾黨主張廢考監兩院，也不會進場行使同意權，但會派出黨籍立委蔡壁如進行質詢，希望透過詢答的方式，讓國人清楚了解陳菊是否適任監察院長，用柔性、中道理性的方式表達訴求，如果最終無法透過質詢表達意見，會用別的方式提出看法。
民眾黨遞交給總統府的建言書提到，監察院角色定位不明、功能不彰，分割破壞國會調查權，致使監察院成為政治打手；針對這次名單部分，諸多人選皆有嚴重爭議，如陳菊未來將如何監察總統府私菸案及洩密案。
民眾黨強調，最新民調顯示，過半民眾不相信陳菊可以擔負徹查弊案的責任，因此，呼籲蔡英文總統撤回任命，廢除考監兩院。
(中時 )
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