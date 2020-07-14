據《大聯盟官網》報導，紅雀隊宣布，年輕的「終結者」火球男希克斯（Jordan Hicks）確定退出今年球季。他目前正在參加集訓，但因去年動過韌帶置換手術，加上新冠肺炎疫情，他又患有第1型糖尿病，符合健康風險的條件，球團仍會給予按比例應得的薪資，年資也不受影響。

23歲的希克斯在受傷之前速球動輒破百哩，下沉球甚至飆到105哩（約169公里），迅速成為超級新星。大聯盟2年出賽102場，戰績5勝6敗20救援、自責分率3.47，後勢看漲，如今卻成了第13名退賽的球員，紅雀隊終結者可望由布局投手蓋勒苟斯接手。

希克斯除了仍可領到薪水，年資獲得保留對他也很重要，因為明年就可取得薪資仲裁資格，不必多等一年。他表示，感謝紅雀隊與隊友支持其決定，明年他想成為紅雀隊贏得世界大賽冠軍的一員，接下來也會運用自己的社群未台，幫助更多糖尿病患者。

(中時 )