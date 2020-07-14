日本政府14日在內閣會議上通過的2020年版《防衛白皮書》強調，大陸的海空戰力「已具有可能跨越第一島鏈，將戰力投入包含第二島鏈在內的海域之能力，未來目標應是構築更遠的海空域作戰能力。」在兩岸的軍事平衡上則分析，「整體上已向對中方有利的方向改變，且差距有年年擴大的傾向。」

防衛白皮書中針對釣魚台問題以及大陸軍方近來的動向指出，「中國以武力為背景，在釣魚台周邊海域，執拗、持續地試圖單方面改變現狀，表示強烈擔憂。」「中國海上、航空戰力在我國（ 日本）周邊海空域的活動擴大、活潑化，也發生行動單方面升級的案例。」

「大陸持續進出太平洋、日本海等，似在進行海上、航空戰力訓練，企圖使這樣的活動常態化。「在南海推動軍事據點化的同時，在海空域的活動也擴大、活潑化，推動以武力為背景，單方面改變現狀的既成事實。」

「近年在太平洋等更遠的海域逐步提高作戰能力，推動『一帶一路』構想，支援印度洋各國及太平洋島國的港灣基礎建設，可能是想確保可作軍事之用的據點。」「對於『一帶一路』構想的合作國，因財政狀況惡化等，開始重新評估計畫。」

針對美中關係，白皮書中指，「存在貿易、南海、台灣、香港、維吾爾和西藏的人權問題等，美中兩國互不妥協，在貿易、軍事等相互牽制，美國持續、強化對台灣的于預，中國則再三表明堅決反對台灣獨立。」

日本自衛隊近來增強了島嶼防衛能力，為加強西南地區的防衛體制，今年2020年3月在宮古島部署了地對空誘導彈部隊及地對艦誘導彈部隊，在石垣島也部署了可以擔任最快出動的警備部隊。

防衛省為了防止利用電波或紅外線等妨礙通信機器和雷達之攻擊，陸上自衛隊2021年春天將創設80人規模的「電子戰」專門部隊，部署在熊本市的健軍駐屯地，以提高西南群島等的離島防衛能力。

(中時電子報)