新冠肺炎疫情趨緩，台灣防疫有成，相對安全，近來出現返台潮，台中市長盧秀燕14日在市政會議表示，6月7日起疫情大解封，但進入國境的人不斷增加，居家檢疫人數從上周的1800人，本周已突破到2116人，又增加300人居家檢疫，市府隨時掌控數據，上緊發條，絕不能鬆懈。

盧秀燕說，目前衛生局關切的居家隔離有6人，居家檢疫人潮更多，盤點目前台中市居家檢疫替代所使用達162間，預約還有41間，餘裕可用還有52間，新一波返台潮，台灣在防疫上相對安全，台中市府隨時掌控數據。

她強調，民政局與基層里長負責2000多人的居家檢疫，數月沒有休息，都在線上維護安全，台中市強力守護市民，呼籲居家檢疫與居家隔離的民眾配合政策，絕對不可外出，民政局與警察局會嚴密守護。

盧秀燕也提醒民眾在密集空間，與炎熱天候下，防疫優先，包括流感和腸病毒，要注意戴口罩勤洗手，降低許多疾病，台中市整座城市的資訊透明，讓民眾生活在安全的環境。

(中時 )