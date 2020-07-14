台南市南區水交社重劃區內一棟興建中的大樓工地火警，消防局派出大型雲梯車出水滅火。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市南區水交社重劃區內一棟興建中的大樓工地，14日清晨4點多突然傳出火警。消防局獲報派員抵達現場後，發現是位於12樓的板模起火，經動用大型雲梯車出水滅火，1個多小時即控制火勢，燃燒面積約80坪，幸好無人受傷。

消防局指出，今天清晨4點52分獲報，指南區水交社路、興昌路口的大樓工地起火，立即出動第7大隊、德興中隊、南門轄區等各式車輛18車47人前往處理。但是當消防人員到場後，發現火場位於施工中的12樓，搶救不易，緊急呼叫支援，經加派公園、安平、後甲等分隊增援，總計出動27車70人。

消防局說，該大樓預計蓋到15樓，目前僅施作到12樓，由於沒有電梯可搭，除出動大型雲梯車出水滅火外，還派員入內爬樓梯拉水線到12樓，甚至更申請空拍機支援，但因空拍機到達時，高雄管制塔台表示將有戰機進場不要飛行，空拍機才沒有升空。

直到清晨6點30分火勢才被控制，起火原因正由消防局鑑定調查中。

(中時 )