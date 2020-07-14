NBA》違反規定 國王和火箭2球員延長隔離 10:072020/07/14 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國王荷莫斯以及火箭卡波卡洛違反規定，兩人將延長隔離時間。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國媒體報導指出，國王荷莫斯和火箭卡波克洛兩位球員因為違反了聯盟的隔離規定，因此兩人必須延長隔離時間。 荷莫斯違反規定的理由是因為他為了拿外賣食物而離開了隔離地點奧蘭多迪士尼世界，依聯盟規定，球員在隔離時間離開隔離地點，荷莫斯將多隔離10天才能回到球隊。而荷莫斯自己透露原本只需要隔離8天，如今再加上10天，恐怕趕不上復賽第一場比賽。 另一位違反規定的是火箭卡波克洛，他在抵達奧蘭多之後並沒有遵守隔離48小時規定，因此他必須在酒店內自行隔離8天才能「出關」。 (中時 ) #新冠肺炎 #荷莫斯 #違反規定 #卡波克洛 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 超級合約有代價 馬霍莫斯10年不能碰籃球 10:252020/07/10 體育 NBA》怕死？恩比德穿防護衣登機遭嘲笑 11:122020/07/10 體育 女隔離期間外出「逛街購物」接觸292人！活動足跡曝 網怒批：故意的！ 15:402020/07/10 國際 10日起台灣入英國全境免隔離 外交部：誠摯歡迎 16:372020/07/10 政治 香港染疫喊停課 港股聞訊跌 04:102020/07/11 全球財經 金門12牛場疑染病 將撲殺50頭 04:102020/07/12 生活新聞 NBA》第2隔離賽區？柯瑞率先喊不打 11:082020/07/13 體育 《類股》防疫題材夯 染紅紡織股業績、股價 12:162020/07/13 財經 《電腦設備》宏碁直立式桌機稱霸俄國 國際電腦品牌市場No.1 15:402020/07/13 財經 NBA》國王中鋒嘴饞越界 被罰隔離10天 07:532020/07/14 體育 體育熱門新聞 NBA》新冠疫苗若出現 下賽季明年3月開打？ - 體育 CBA》林書豪高績效摘29分 北京6連勝 - 體育 NBA》火箭韋斯布魯克染新冠！哈登未報到 - 體育 NBA公布復賽322人新冠檢測 2人陽性 - 體育 美體壇震撼！「紅皮隊」被迫放棄87年隊名 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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