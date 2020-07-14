根據美國媒體報導指出，國王荷莫斯和火箭卡波克洛兩位球員因為違反了聯盟的隔離規定，因此兩人必須延長隔離時間。

荷莫斯違反規定的理由是因為他為了拿外賣食物而離開了隔離地點奧蘭多迪士尼世界，依聯盟規定，球員在隔離時間離開隔離地點，荷莫斯將多隔離10天才能回到球隊。而荷莫斯自己透露原本只需要隔離8天，如今再加上10天，恐怕趕不上復賽第一場比賽。

另一位違反規定的是火箭卡波克洛，他在抵達奧蘭多之後並沒有遵守隔離48小時規定，因此他必須在酒店內自行隔離8天才能「出關」。

(中時 )