〈紅燒滷肉〉表皮油光汪汪，滷得非常入味，是一道「扒飯美食」。（圖／姚舜）

〈真珠台灣家味〉的〈蜜棗燒排骨〉，味道可與〈糖醋排骨〉PK，是吮指回味的下飯菜。（圖／姚舜）

〈蜜棗燒排骨〉的提味醬汁是用白醋、棗汁與砂糖在熱鍋中交融共冶，排骨入味吃得出蜜黑棗的甜香。（圖／姚舜）

〈雙色鹹湯圓〉的湯頭是用雞湯加了小開陽和香菇熬煮，並灑了滿滿的韭菜段，味道鹹香並帶有甘味。（圖／姚舜）

終於，又有大型連鎖餐飲集團創新品牌賣台菜了！鑑於剛需型的中式庶民美味的才貼近常民生活，不僅市場胃內夠大，並具可長可久的「續航力」，旗下有〈饗食天堂〉、〈饗饗〉、〈果然匯〉與〈旭集〉等多個吃到飽自助百匯餐飲品牌，被市場稱為「BUFFET王者」的饗賓餐旅集團再創餐飲新品牌〈真珠台灣家味〉， 開在台北京站時尚廣場B3的新餐廳並將於7／15日開賣，是饗賓餐旅集團旗下第7個餐飲品牌。

這回，〈真珠台灣家味〉不走吃到飽的澎湃Buffet路線，而是企圖傳遞「家的味道」，菜單上的菜式都很「台」，且質樸、家常、好吃且下飯，價位也親民。饗賓餐旅總經理陳毅航對新品牌有高度期許，他說，饗賓旗下〈開飯川食堂〉就是因為親民，成功拓點20家，如今他希望更接地氣的〈真珠台灣家味〉得到更多外食族的認同，並持續發展連鎖。

「就像一般人家裡的餐桌」，〈真珠〉雖主攻「台味」，菜單上卻沒有作功繁複的手路菜、酒家家或官府菜，「畢竟，誰會天天在家吃酒家菜呢？」。而為了重新找回早年台灣常民在的家常吃食，饗賓餐飲研發團隊仍費了一番功夫作足功課，讓記憶中的味道重現餐桌，。舉凡〈五花魷魚小炒〉、〈雙色鹹湯圓〉與〈醬油煎小卷〉等，都是簡單而開胃下飯的好味道，只是如今被餐廳遺忘，〈真珠〉的廚藝團隊將它們找回來。

〈真珠〉菜單上真的沒有「太難的大菜」，也沒有「賣弄學問與歷史」來彰顯菜餚的珍稀罕有，常民百姓家常菜、煎煮炒炸簡單作，就像吃媽媽的菜、阿嬤的菜，簡單、純萃而美好。也因為是「味道的直球對決」，所以〈真珠〉食材用料與醬料不敢馬虎。

〈雙色鹹湯圓〉的小湯圓標榜是採古法以米磨成米漿，再壓上一夜成為粿粹後製成。（圖／姚舜）

〈真珠台灣家味〉的〈醬油煎小卷〉，是將澎湖小卷油煎後，再用西螺陳源和醬油醬燒，吃得是醬香和微微焦香。（圖／姚舜）

〈真珠台灣家味〉的〈台式紅糟肉〉有點鹹又不會太鹹，肉質柔嫩不乾不柴。（圖／姚舜）

〈真珠台灣家味〉的〈黃金蝦卷〉，不是用腐皮裹蝦漿再炸的古早味蝦卷，而是用豬網油包裹蝦身再沾粉炸製，有了豬油提香，風味更佳。（圖／姚舜）

〈真珠台灣家味〉的〈三杯松阪杏鮑菇〉，松阪豬肉口感彈Q並有脆度，杏鮑菇則含汁飽滿。（圖／姚舜）

例如〈 醬油煎小卷〉用的醬油是百年老字號、雲林西螺〈陳源和〉醬油，〈蔭豉鮮蚵〉用的蔭豉，是以台南黑豆五號以傳統方式發酵，再熟成4至6個月作成，味道鹹香醇厚。一道菜就能「擋一頓飯」的〈紅燒滷肉／滷豬腳圈〉，除了醬香，豬肉並要求是每天現宰溫體豬，味道與口感自是更符合常民脾胃。

澎湖現流小卷、台灣在也小蝦米、阿嬤的手工酸菜和醃鳳梨、關西的仙草、潮州的冬瓜茶等，〈真珠台灣家味〉盡量找出台灣在地特色食材演繹風土。

饗賓餐旅6大餐飲品牌、40家連鎖店，廚藝團隊人才濟濟，但為了這回開〈真珠台灣家味〉，董事長陳？昌要求廚藝團隊「向老師父取經」，於是幾位研發大廚找到了兩年前退休、在龍潭開店58年的富美阿嬤授藝。「炒米粉內可少什麼？」、「開陽一定要挑小號才會香」…，80多歲阿嬤慢慢說，〈真珠〉的幾位廚師耐心學，常民老菜好味道，就在口授心傳下完成世代傳承。

〈真珠台灣家味〉就想營造「回家呷飯」的氛圍，所以客人除可單點不同菜式，也貼心採類似合菜概念針對不同人數設計套菜， 4人套餐7道1980元、6人套餐10道3300元，換算下來平均每個人約500元至550元，堪稱親民。

〈真珠台灣家味〉的〈西滷肉〉，是用大白菜、肉條、紅蘿蔔絲、香菇絲、扁魚，煮熟後勾芡，最後加入炸好蛋酥成菜，是古早味台灣辦桌菜。（圖／姚舜）

〈番茄蛤蜊排骨湯〉是以雞湯加了番茄與番茄醬，還有新東陽肉醬熬煮，起鍋前並下了蛤蜊增加鮮甜度。（圖／姚舜）

〈真珠台灣家味〉廚藝團隊成員由左至右是：顏偉哲、邱崇益、張偉謙、陳勝任（主廚）、顏俊雄（研發主廚）、施柏？、劉仁翔、薛人瑋、張偉麒，陣容浩大。（圖／姚舜）

位在京站時尚廣場B3的〈真珠台灣家味〉，占地70坪左右，可接待88位客人。（圖／姚舜）

〈真珠台灣家味〉店內規畫有不同用餐座位區，可同時接待88位客人享受台灣家常美食。（圖／姚舜）

為歡慶新品牌開幕，目7／15日起至8／16日為期一個月，只要於FB真珠台灣家味粉絲頁按讚即可現場參加好料彈珠台遊戲，獎品有：真豬香腸、蛋酥白菜魯、菜脯蔥花蛋等好料抵用券，中獎即可馬上抵用。到店用餐在FB或IG公開打卡，冬瓜茶、決明子紅茶二選一讓客人自己選，每一社群帳號打卡即贈送乙杯，不限每桌贈送杯數，打得越多送得越多。

(工商 )