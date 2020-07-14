台北捷運信義線東延段「廣慈奉天宮站」，預計2022年底完工，將從象山站往東延伸，沿信義路六段，接福德街轉中坡南路至玉成公園。然而，有福德街居民連署，希望能改名為「信義路六段」。

捷運信義線東延段，將從象山站往東延伸，沿信義路六段，接福德街轉中坡南路至玉成公園，長約1.42公里，完工後預計可提升廣慈博愛園區周邊交通機能。

捷運象山站附近的福德街與信義路六段僅隔一個路口，因此有許多福德街居民連署，希望能改名為「信義路六段」。有居民表示，延伸過來大家就覺得很好找，不會忽然接一個福德街。此外，也有居民表示，以後行政中心、社福中心都要移過來，理所當然要在信義路上，比較容易找到。

福德街居民醞釀改名，全因福德街與信義路六段就在同一條直線上，這條路上不僅有台北101世貿站以及象山站，正在動工的信義線東延段新增站廣慈奉天宮站就在福德街上。

有居民表示，房子會增值、房價提升，「路和街就是不一樣」。有房仲則提及，這樣會讓民眾覺得從南港區晉升為信義區的錯覺，對於房價的加分上大概會有5%，最高到一成的加分效果。

福德街曾發動過兩次改名，都無疾而終。此外，若想改名，得通過所有權人五分之一連署後，再到戶政事務所審查，甚至得四分之三所有權人同意，難度很高。

(中時電子報)