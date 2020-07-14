空中直擊》彰化肉粽角沙灘外海惡火燒漁船（影／海巡署提供）

一艘「金16號」娛樂漁業漁船，昨(13日)下午出海作業時突然冒煙起火，當時漁船位置約在彰化縣肉粽角沙灘前方1.5浬，火勢從下午持續延燒至晚上8時才順利撲滅，船上3名船員已順利脫困。本刊透過空拍鏡頭從空中直擊，漁船當時在外海冒出濃煙，煙霧中還可見不時有紅色火舌竄出，現場險象環生。

由於當時船長還想保住漁船，加足油門想開回港口內請求消防隊滅火，海巡署特別派出空中偵巡無人飛機，一路在漁船上空警戒監控，並回報最現火勢狀況，藉此讓港口待命的警消能在進港後立刻救援。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，這起火燒船意外發生在昨(13日)下午一時左右，巡岸人員在肉粽角沙灘正前方約1.5浬發現魚船在海面上起火燃燒，經確認漁船為「金16號」娛樂漁業漁船，船上有3名台籍船員，所幸無人受傷，而起火原因待查。

金16號上的3名船員由附近作業漁船「泰山號1」接泊上船，船長判斷遭救起的船員無立即性危險，於是將其載往崙尾灣漁港，根據船長表示，發現引擎有異聲，前往查看時發現引擎已起火燃燒，失火原因後續交由鹿港消防分隊鑑定。

(中時電子報)