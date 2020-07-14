上半年度疫情期間，各大眾運輸系統多以減班因應，在防疫有成且邁入暑假旅遊旺季之際，高捷運量近期也已經逐步回升，從最嚴峻時期的日運量不到10萬人，假日現已回升到日運量約15萬人次，因此為響應政府國旅政策且提高服務水準衝刺運量，高雄捷運即日起調整列車班距。

高雄捷運表示，離峰時段調整為6~8分鐘班距，尖峰時段最短班距4分鐘，平日及假日前一日時刻表全日時段將微幅調整，各站搭車時間可至官網時刻表查詢。 為配合政府振興政策， 7月15日起除班距縮短提高服務水準外，即日起至10月2日止旅客可持一卡通及三倍券紙票或綁定行動支付、電子票證或信用卡等數位方式，至高捷各站服務台購買不記名、不限距離、不限次數可於90天內搭乘捷運無極限的「90天高捷無限」優惠方案，售價只要3,000元，其中自付1000，政府補助2000，如再搭配綁定數位三倍券取得各業者回饋，幾乎等於自己不用出錢，就能在炎炎夏日當中每天拿來搭乘冷氣十足的列車整整90天，對於長距離或是搭乘次數頻繁的民眾是最優惠的選擇。 同時為優惠民眾暑假暢遊高雄，三倍券在高捷系統內，亦可購買各類如單程票、旅遊卡等既有票券（但不可進行票卡儲值），相關購買詳情可洽客服專線（07）793-8888或高捷公司官網：http://www.krtc.com.tw。歡迎大家來到高雄，自由選擇搭乘高捷捷運的各類方案，以最方便、最經濟、最舒適的方式，暢遊大高雄。

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