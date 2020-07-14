近期太陽能族群走勢強強滾，多檔太陽能廠遭列為警示股。安集（6477）公告5月自結淨利約2963萬元，每股盈餘約0.31元。安集表示，隨著大型案場客戶模組陸續拉貨及電廠陸續建置完成，預期下半年營收及獲利均較上半年成長。

安集早盤開低、隨即翻紅大漲，早盤上漲近7％，均價約33.75元。

(工商 )