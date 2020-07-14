監察院長被提名人陳菊今(14)日上午到立院準備報告與備詢時，國民黨團在總召林為洲帶領下一早就與民進黨團發生推擠衝突，雙方皆有立委掛彩。國民黨團隨後攻占主席台，並拆除相關議場設備，立委管碧玲指出，主發言台、質詢和備詢發言台等設備的線路全部被扯斷，會議已無法進行！

為確保陳菊能順利進入立院備詢，民進黨團已連夜守在議場大門，不料國民黨團今晨4點突襲立院青島東路這側大門，並躺在立院地上，只為阻擋陳菊座車進入。後續，朝野立委在議場大門對峙，發生激烈衝突，過程中立委費鴻泰右手遭破碎玻璃劃傷，一度血流不止。

國民黨立委順利進入議場後，即強攻主席台，並記取上次人少馬上被綠委抬出的前車之鑑，今日直接拆除發言台等相關設備。雖然有綠委林楚茵在一旁側綠，大喊「破壞公物啦」、「現行犯」，林為洲、賴士葆和林思銘等人仍不為所動，持續動手拆除質詢台和備詢台。

管碧玲表示，韓國瑜擔任市長近2年，陳菊如果有問題，早就被挖出來了！她說，這次如此沒有正當性的訴求和行動，社會並不支持，只是不斷任性的破壞公務，國民黨的亂，仍然看不到盡頭。對於今早的衝突，林為洲說，對相關推擠表達遺憾，今日是同意權審查會第一天，國民黨團會堅持到底。

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(中時電子報)