1.亞翔(6139)：台積電大聯盟供應鏈成員，買盤資金踴躍，推上2018年7月以來高價。

2.台光電(2383)：上半年營收創下歷史同期新高，後市成長動能佳支持股價155元有撐，今早反彈3%。

3.國揚(2505)：「大南港」案挹注，成為營建上半年營收王，多方走路有風，漲幅高達4%。

4.雙鴻(3324)：營運看漲、前景可期，除息首日秒填息後繼續走高，拚穩190元。

5.同致(3552)：營收轉骨成長+外資連三日買超，股價大漲逾9%回到今年初高點。

6.士紙(1903)：資產題材強強滾，早盤攻高約半根漲停板，逐步逼近百元大關。

7.廷鑫(2358)：皮件業務訂單看到第3季，5日線上有撐，多方放手一攻大漲8%。

8.麗清(3346)：攻新能源車，在手訂單逾50款添動能，不畏外資連3賣超，早盤續上攻近4%，衝上29.5元。

9.微星(2377)：板卡廠Q2營收猛，顯卡喊漲、旺季將至，營運可期，股價上揚逾3%，持穩高檔。

10.世芯-KY(3661)：陸廠衝自研，同吞大單助漲營運，6月營收續向好，晨盤翻紅續漲3%，拚破600元關。

11.恆大(1325)：6月營收神勇，外銷利潤可觀，全年營運值得期待，早盤上漲近4.5%，一度觸及172元。

12.圓剛(2417)：宅經濟利多滾不停，甩外資連6日賣超，股價反彈強漲逾5.5%。

13.車王電(1533)：電動車題材熱燒，外資止步連2賣超、自營商轉買超，多方力捧，晨盤闖進漲停，突破所有短均。

14.十銓(4967)：6月營收創新高，晨盤放量勁揚2%，登2個月高。

15.醣聯(4168)：癌症新藥GNX-102一期臨床試驗向TFDA遞件，激勵晨盤火速攻頂。

16.亞獅康-KY(6497)：8月初將恢復星ASLAN004受試者招募，股價跌深反彈，今拉出第7根漲停，進逼10元票面。

17.南緯(1467)：搭防疫列車，6月營收年增4成，早盤翻紅走揚3%，站穩五日線。

18.圓展(3669)：6月獲利讚，賺贏去年全年七成，晨盤強拉漲停，衝上歷史高點46.35元。

19.元晶(6443)：6月營收雙率雙增，獲外資連6買，晨盤亮燈漲停，續站高崗。

(時報資訊)