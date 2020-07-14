美元走低，周一馬來西亞棕櫚油上漲；因美國新冠肺炎確診病例激增，使美元、原油下跌，進而支撐周一馬來西亞棕櫚油價格上漲。

不過市場擔心主要需求國印度會採取封鎖政策，以防止疫情飆升，進一步影響棕櫚油需求量，再加上日前數據報告顯示，6月棕櫚油產量增加，使漲幅受到限制。

終場9月交割棕櫚油收高15馬幣或0.62％，報每噸2,427馬幣（569.32美元）；大連期交所豆油漲0.03％，棕櫚油漲0.92％；芝加哥期交所豆油跌0.8％。(商品行情網)

(時報資訊)