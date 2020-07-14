南亞科(2408)上周五法說會公布第二季財報續增且預期第三季產品報價持穩；美系外資樂觀記憶體產業正向循環延續，將南亞科目標價調升至88元，周一，外資反手買超南亞科7754張，帶動股價勁揚，今早隨台股震盪，小幅拉回。

南亞科看好第三季手機、消費型記憶體需求可望回溫。美銀證券最新報告表示，看好上半年來強勁的記憶體循環延續，加上南亞科殖利率佳、在手現金充沛以及股價低基期，將目標價從80元調升為88元。

美系外資指出，記憶體循環從去年落底以來，仍持續上升，預估下半年南亞科營益率保持高峰，明後年也維持20%的高水準。對今、明、後年每股純益（EPS）預測值調升到3.22元、3.95元、4.5元。

南亞科上周五法說會釋出對第三季展望穩定，提振周一記憶體產業士氣，南亞科股價開高走高，也帶動華邦電(2344)、旺宏(2337)等個股股價。

周一，外資對此三檔記憶體股也都反手買超，單日買超旺宏9622張，買超華邦電6789張，買超南亞科7754張。不過，第四季淡季，產品價格可能修正，外資後續是否持續加碼仍待觀察。

南亞科總經理李培瑛上周五於法說會中表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，然仍需觀察新冠疫情、總體經濟、貿易爭端等變數。

針對DRAM近期市況，李培瑛指出，預期第三季遠距辦公、虛擬教學及電子商務使雲端資料中心伺服器需求持穩，PC、SSD及網通設備等市場DRAM需求動能延續，智慧型手機及消費性電子可望回溫。此外，目前供應端庫存水位健康，預期第三季合約價將至少維持持平，且第三季銷售預期將持平。

(時報資訊)