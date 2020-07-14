瑞幸咖啡在4月初坦承造假22億元人民幣（約93.7億元新台幣），揭開陸企在美掛牌卻不願遵守美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）規定的問題，外界也將一切矛頭指向瑞幸咖啡董事長陸正耀身上。據陸媒報導，根據瑞幸咖啡最新公告指出，已經將陸正耀撤職，並由郭謹一擔任董事長及執行長。

外界面對瑞幸咖啡造假問題，認為是陸正耀隱匿營運真相，雖瑞幸咖啡官網3日公布文件，瑞幸咖啡董事會在2日召開會議，對董事會特別委員會此前提出的罷免陸正耀董事兼董事長職務的提議進行審議，確認陸正耀繼續擔任瑞幸咖啡董事長、董事等職務。

瑞幸咖啡內部整頓一波三折，先是在6月19日公告，瑞幸咖啡將在7月5日召開特別股東大會，討論罷免獨立董事邵孝恆、黎輝、劉二海以及董事長陸正耀，並提名楊潔（Jie Yang）、曾穎（Ying Zeng）為獨董。6月26日卻再公告，將罷免陸正耀的討論提前至7月2日，同時反對辭退獨立董事邵孝恆，陸媒就分析，陸正耀是打算提名自己人，就算自己被撤職，也能鞏固董事會控制權。

根據最新消息指出，瑞幸咖啡13日公布最新人事案，正式將陸正耀解職，並由郭謹一擔任董事長及執行長職位。公告指出，任命楊潔、曾穎為獨董，代理執行長郭謹一正式任命為董事長及執行長。

報導提到，郭謹一不僅是瑞幸咖啡的聯合創辦人，更是與陸正耀所掌控的神州系公司關係密切，於2016年擔任神州租車董事長助理，當時神州租車董事長就是陸正耀。

(中時電子報)