Washington’s pro football team will officially have a new name. pic.twitter.com/Z3JZ1CNc6n — Terez A. Paylor (@TerezPaylor) July 13, 2020

NFL華盛頓紅皮隊13日發布聲明，他們不再是紅皮隊了，球團決定放棄這個使用87年的隊名和隊徽。球隊老闆Dan Snyder受到來自贊助商股東的壓力，包括Nike、百事、聯邦快遞在內的廠商與投資人加起來共有「6200億美元」資產，迫使紅皮隊屈服。

「紅皮隊」之名取自北美原住民(印地安人)，他們阻擋改名的要求已經很多年，上月爆發的佛洛伊德(George Floyd)事件大幅強化了反對者的聲勢。佛洛伊德雖是非裔而不是原住民，但足以使投資人擔心，民間對抗白人統治者的聲浪可能危及他們的利益。經由投資人壓迫贊助商，贊助商再壓迫紅皮隊，終於讓他們棄用此名。

改名事件在美國網路投下震撼彈，引來巨大爭論，多數球迷對此感到憤怒，嗆聲不再支持球隊。此外還有NFL酋長隊、NHL黑鷹隊、MLB印地安人、MLB勇士隊都借用北美原民形象而自危，勇士開始考慮放棄戰斧隊徽。MLB遊騎兵則是遭到黑人民權團體抗議。

早年的原住民富含武勇形象，容易被選為隊名，「台灣大聯盟」當年也曾有嘉南勇士隊(1997-2002)，取名自源自排灣族語「勇士(rakac)」。然而兩地環境不同，台灣原民確實有許多棒球好手，一些北美原民則感覺被冒犯。至於「紅皮」新隊名還在研議中。

(中時電子報)