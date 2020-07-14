台灣民眾黨立委將貼有封條的監察院大型海報拿進議場並噴上「廢」、「撤」，隨後與國民黨立委一同喊「在野合作，退回陳菊」（姚志平攝）

立法院14日臨時會進行監察院長被提名人陳菊資格審查，台灣民眾黨立委將貼有封條的監察院大型海報拿進議場並噴上「廢」、「撤」，隨後與國民黨立委一同喊「在野合作，退回陳菊」。

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