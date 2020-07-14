美國谷歌（Google）計劃未來幾年將在印度投資100億美元，致力為10億人提供便利網路。

據CNN報導，Google CEO 皮查伊（Sundar Pichai）當地時間7月13日在網路上公司年度發表活動中透露未來幾年將在印度投資100億美元（約3000億台幣）。皮查伊強調這個投資計劃反映了Google對印度未來和印度數字經濟的信心。

Google的投資計劃將在未來5年至7年之間通過股權投資、合作關係和數位設施建設等方式向印度科技領域注入資金。皮查伊稱這次投資希望能夠幫助印度10億人提供有效和獨有的網路服務。

皮查伊也指出，Google希望能夠印度健康、教育和農業等領域用人工智能（AI）來達到數據化轉型。

皮查伊說非常期待與莫迪總理、印度政府合作和印度各界合作來實現印度數據化，培養印度的下一代的人才與領袖。

印度是擁有7億用戶、全球發展最快的網路市場，數據也顯示印度有很大的發展空間。

印度政府官員表示非常歡迎Google的投資，非常高興看到Google意識到印度數字經濟的潛能。

(中時電子報)