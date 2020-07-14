澎湖監獄傳出近一個月４名受刑身亡，其中１名酒駕入獄的６０歲游姓女收容人，因誤食「除鏽劑」痛苦的在地上打滾，撥打對講機與拍打牆壁求救，管理員卻未及時援救，還要求「躺好」，３小時後送醫不治，家屬認為，游女死亡有許多疑點，氣的向所方提告國賠。

輕生？意外？女收容人求救3小時後身亡，家屬狀告澎湖監獄提告國賠。（圖／翻攝澎湖監獄網站）

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據《自由時報》報導，澎湖監獄近一月接連４名受刑人身亡，其中2人肝腫瘤、心肌梗塞送醫不治，１名男受刑人在牢房內輕生，另１人就是當晚八時誤食除鏽劑，深夜１１時送醫不治的游女。

監視器畫面顯示，游女當時不斷在地上打滾，還拍打牆壁、撥對講機求救，但管理員卻要求她躺在床上，後來靜悄悄沒聲音，送醫時已回天乏術。

據了解，游女６月11日入監是為了抵扣酒駕罰鍰，14日卻意外在獄中身亡，所方通知其家屬指她輕生。但家屬認為，游女只是輕罪，不可能輕生，看完監視器畫面後，決定對所方的疏失提國賠。

澎湖監獄回應表示，全案已進入司法程序，將尊重判決，同時也會加強巡邏密度，加裝監視器，以免再發生憾事。

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