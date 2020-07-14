振興三倍券即將於15日正式啟用，交通部長林佳龍14日前往桃園埔心車站視察時表示，因郵局每天能承辦的人數有限，為達到分流效果，民眾除了可採事前預約、遵守身分證尾數領取規則外，也可待第一波人潮消化後再去領取，強調「我ok，你先領」的精神。

中華郵政為交通部所屬機關，本次肩負發放振興三倍券的責任，林佳龍除了親自前往郵局視察演練外，也在臉書分享3撇步「先預約」、「看時辰」、「帶物件」，期望能讓發放作業更加順利。

林佳龍表示，為掌握各地郵局的情況，中華郵政公司將成立指揮中心，針對發放首日的情況，做出即時因應；也提醒民眾，因郵局每天承辦的人數有限，希望民眾不必急於在前兩、三個禮拜領取，也可以視郵局情況採取預約制度，待20日後再購券。

林佳龍提醒，三倍券發放時，身分證尾數為單號者在周一、三、五領取，雙號則在周二、四領取，周六則不分單雙都可領；也說，相信在這半個月內，想領取的民眾都一定領取的到，建議可採「我ok，你先領」的精神，以達到分流效果。

(中時 )