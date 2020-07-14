舒淇直言從未因拍寫真集落淚。（圖／翻攝自 Youtube）

44歲金馬影后舒淇最近參與紀錄片《時代我》拍攝，她罕見談到童年，直說從小就很會看大人臉色，導致長大後個性敏感，她幼年只要聽父親騎機車回來，能逃多遠就逃多遠，她也說出道後拍了寫真集，害媽媽被奶奶、姑姑罵，但她沒對家人多說什麼，只在鏡頭前無奈嘆氣。

據《騰訊新聞》報導，最近舒淇花了5個月參加紀錄片拍攝，分享從台灣女孩林立慧到成為國際巨星舒淇的過往，她自覺沒什麼童年，從小學會察言觀色，免得挨罵，小時候她只要聽到爸爸騎機車，開鐵門回家的聲音，「能跑多遠就跑多遠，哪怕三更半夜的，我就會躲起來」。

舒淇說，自己長大後開始叛逆，15、16歲時離家出走，在外面住了半年沒錢交房租，舒淇只好回家厚著臉皮跟媽媽要錢，還跟媽媽說：「我有錢再還妳」，半年後她出車禍，媽媽來看她，不顧她滿身傷還一直狂罵她，讓舒淇始終不覺得媽媽疼她，從小很少感受到母愛。

去香港打拚後，舒淇說第一年就被導演王晶邀約去家裡吃團圓飯，同場還有好幾個台灣女孩，她去上洗手間時，突然聽到其中一個女孩在哭，「我就開始在想，我再也不能這樣毫無目標地這樣過下去了，然後就跟自己講說，我5年之內如果沒辦法達到什麼目標就不要做了，就回台灣，找個人就隨便嫁了吧」，還認定葉玉卿是她偶像。

舒淇坦言，沒工作的時候她喜歡回台灣，因為很多從小到大認識10多年的朋友，相處起來舒服，不用太顧慮對方感受，回憶過去，舒淇說：「我從來沒有因為我去香港做的這些事情，掉過任何一滴眼淚」，早年她拍寫真集，導致媽媽被奶奶、姑姑責罵，當時剛好被她聽到，家人看到她便立刻封口，她也沒多說，只嘆了口氣，顯露相當堅毅一面。

(中時電子報)