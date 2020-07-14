精密機械金屬加工大廠時碩工業，瞄準大陸醫療器材市場年複合成長的發展潛力，由大陸子公司時碩(無錫)科技與大陸常州安康醫療器械簽約，今年起開始供應外科微創手術精密機械加工件，明年對營收有較大貢獻，未來佔營收達一成。今(13)日股價上漲0.45元而以40.25元開出，目前股價震盪走高。

時碩看好中國大陸醫療器材內需市場發展潛力，尤其2019年全球醫療外科吻合器市場規模從2015年73.64億美元增至90.18億美元，年複合增長率約5％。而2019年大陸吻合器市場規模由2015年人民幣48.27億元增加至2019年94.79億元，年複合增長率18％。

時碩董事長黃亞興表示，時碩專注經營利基市場，並與領先的指標企業長期合作，加上時碩生產汽車或航太零組件產品，都經過複雜認證程序，促使大陸常州安康醫療器械近1、2年開始與時碩無錫廠接觸、合作，這次雙方決定簽約，擴大與時碩在外科微創手術吻合器精密機械加工的合作，雙方結盟為長期戰略合作夥伴。常州安康醫療器械吻合器產品近三年複合成長率50％，雙方簽約是強強聯手，共同進軍大陸高速成長的微創手術吻合器市場。

黃亞興指出，2020年上半年雖有疫情，常州安康醫療器械年成長率仍超過五成，今年光是外科吻合器營業額預估人民幣1.6億元。雙方簽訂戰略合作協議，時碩(無錫)將提供研發，製造及一站式的關鍵金屬零件服務給常州安康醫療器械，用在其一次性使用微創腔鏡吻合器產品，無錫廠生產線也從原先受疫情影響，每週上班4天恢復至6天。

(工商 )