黃金光百變造型擔任大崙地區交通導護志工，熱心付出不求回報。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區的大崙街頭，有一群志工每天在上下學時間守護大崙國中、國小學生安全，成員之一73歲的黃金光自上校退役，執勤時的百變風格讓人驚艷，夏天動輒30多度高溫不全副武裝不嫌熱也不喊累。他說，年輕時保家衛國，後半輩子守護學生交通安全是主要任務。

黃金光每天上崗之前總是精心裝扮，有時是配戴寶劍的帥氣俠客，有時是西部電影的寬邊帽緣牛仔，有時則是雄赳赳氣昂昂的軍服。他說，好友原先也是交通志工，因家裡有事請他代打，發現可以每天看見學生的笑容從此愛上這份工作，一做至今8年。

他說，在值勤時，發現許多用路人不理會交通號誌，就算志工指揮也強行通過，嚴重影響學生安全，突發奇想每天特殊裝扮上崗，駕駛人會減慢車速多看幾眼，這也達成他的目的，甚至遇過有駕駛特地開車窗對他比讚，也會聽到學生和他說謝謝，把交通志工這份工作當成樂趣，學生安全是他最大的成就感。

大崙國中校長祁樹華說，這些熱心的交通志工共有32位，是社區最令家長們安心的溫柔天使，大家不畏高溫炎熱也不畏風雨每天準時值勤，精神讓人敬佩又感謝。

(中時 )