深澳漁港Minecraft夏日親子遊教學體驗營開始報名囉。（新北市府農業局提供／吳康瑋新北傳真）

深澳漁港Minecraft夏日親子遊教學體驗營開始報名囉。（新北市府農業局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市政府為提升漁港觀光，於今年夏天將風靡全世界大朋友、小朋友的Minecraft(中文譯：創世神)，帶進深澳漁港啦！這次市府以創新的風格打造深澳漁港新特色，用Minecraft電子遊戲作為活動主軸，吸引年輕人關注，並藉由Minecraft為教育媒介結合在地學校共同推出教學體驗營，傳達漁港特色及海洋保育之觀念，達到寓教於樂的效果。

位於新北市瑞芳區的深澳漁港，白天時可以參觀壯觀的象鼻岩、擁有270度視野的海天步道，接著還能優閒的到嵐海秘境咖啡廳，唱個歌喝杯美味的咖啡，除此之外7月11日至24日晚上7點至9點，還有繽紛的光雕水舞秀，不論白天或夜晚都有獨特的美景，盡情欣賞東北角海岸之美。

市府今年更首度引用Minecraft電子遊戲，與瑞濱國小合作辦理教學體驗營活動，集結專業師資並專門打造具有深澳漁港在地海洋特色的教材，邀請全台灣國中小學生（3~9年級）一同免費體驗；活動時間在109年8月份每週六9點30分至16點30分（8／1、8／8、8／15、8／22、8／29）於新北市瑞濱國民小學舉行，報名錄取的同學，即可免費獲得一年期教育版帳號(Minecraft)、官方獎狀證書、以及外面買不到的精美禮物，趕快動動你的手指，名額有限再晚就搶不到啦。

除此之外，市府還將於深澳漁港打造獨家1：1 Minecraft裝置藝術，逼真呈現出遊戲中角色，攻佔瑞芳區深澳漁港海天步道，歡迎大朋友小朋友快來拍照打卡，說不定會有意想不的的小禮物喔。

農業局長李玟表示，深澳漁港地形人文景觀得天獨厚，為推動漁港轉型，今年市府將以電子數位遊戲風格帶入漁港，提升漁港觀光，並藉由風靡全球的Minecraft遊戲打造不一樣的漁港氛圍，同時吸引年輕族群駐足於深澳漁港，歡迎大家一同來發掘深澳漁港之美。

(中時 )