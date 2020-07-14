美國疫情再度惡化，市場避險情緒小幅升高，台股集中市場掛牌的美債ETF今早逆勢走高。如國泰20年美債ETF、元大美債20年ETF和富邦20年美債ETF全都走揚。

加州重新實施封鎖措施，美國休士頓地區的新冠肺炎確診數飆升，醫院負荷接近滿載，當地官員呼籲二度封城以減緩病毒傳播。加州州長紐松(Gavin Newsom)下令，該州所有郡自周一起關閉室內餐廳、電影院和酒吧。疫情重燃，使美國公債殖利率自盤中高點滑落，投資人擔心此舉將阻礙美國經濟復甦，導致美股尾盤由紅翻黑，提升美債的避險需求。

富蘭克林證券投顧表示，歷經第二季亮麗漲勢之後，7月觀盤重心仍將著落在疫情、景氣展望及第二季企業財報公布，7月上旬起企業將開始陸續公布第二季財報，根據Factset 2日統計，因新冠肺炎疫情引發的不確定性，有超過三分之一的史坦普500企業撤銷全年獲利預測，市場預估第二季史坦普500企業每股盈餘將萎縮43.8％，而國際地緣政治及美國總統選舉消息增多，也將不定期干擾市場情緒，建議納入跟股市相關性低且波動較低的美國政府債券型基金（GNMA），作為投資組合中的防禦配備。

(時報資訊)