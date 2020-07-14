美國財政部周一公布公布，因新冠危機紓困方案的支出龐大，以及個人與企業稅收減少，美國6月聯邦財政赤字從去年同期的2位數飆升至8640億美元，創下單月歷史新高。

去年同期美國聯邦財政赤字為80億美元。美國5月財政赤字達7380億美元。

報告中指出，本財政年度以來（去年10月～今年6月）美國財政赤字已達到2.7兆美元，遠遠超出2009年全年創下歷史記錄的1.4兆美元。部分分析師預期美國本財年（截至9月30日）的財政缺口將高達3.8兆美元。

6月財政支出暴增223%，為1.1兆美元，創下歷來最巨大的增幅，其中以4月推出的「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program,PPP）所支出的5110億美元占最大宗。該計畫為受到疫情衝擊的小型企業提供免償還貸款。6月財政收入下跌28%，為2410億美元，反映出疫情導致就業減少，而今年將報稅截止日期由4月延至7月也有影響。

(時報資訊)