英國首相強生(Boris Johnson)預計將在周二宣布禁止華為進入英國5G網路設備。主要是美國敦促了英國翻轉今年一月的決定，即僅限制華為在英國5G的角色。

由首相擔任主席的英國國家安全委員會，將在周二上午召開會議，討論華為議題，預計媒體部長道頓(Dowden)將在今日稍晚對英國下議院宣布此一決定。

英國政策轉向的背景，主要是中國對香港的鎮壓、以及對中國處理新冠肺炎的質疑，還有新近美國對中國的晶片進行技術制裁，讓英國政府承受壓力。

華為在英國的客戶主要有英國電信、沃達豐(Voddafone)和Three電信。三家主要客戶都在觀察禁用程度有多廣泛，以及多快會實施。

英國電信老闆指出，公司需要五年時間，最好七年才能將華為撤走。如果禁用範圍擴大到所有的行動和固網網路，那他需要超過十年時間來進行撤離。

沃達豐表示，取消所有華為設備將讓公司損失約10億英鎊。

中國駐英國大使表示，對華為進行U型的反轉，將損害英國的形象。

(時報資訊)